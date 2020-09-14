Seren Fosforoğlu dünyaevine girdi

Geçen sene hayatını kaybeden usta oyuncu Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu, bir buçuk yıldır birlikte olduğu Kaan Önal ile sade bir törenle evlendi.

Fosforoğlu’nun nikah şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaptı. Kaan Önal’ın şahitleri ise avukat Ali Elbeyoğlu ve psikolog eşi Seliyha Elbeyoğlu oldu.

Fosforoğlu’nu oyuncu arkadaşları Seren Görgüzel ve Billur Kalkavan gibi isimler yalnız bırakmadı.

“HOŞ GELDİN YENİ HAYATIM”

İlk eşinden Nil adında bir kızı olan Seren Fosforoğlu, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

* Bugünden itibaren yeni bir hayat başlıyor. Aşkla… Bu güzel günümde yanımda olan dostlarıma, teşekkür ederim. Şu hayatta en güzel şey insan biriktirmiş olabilmek. Ben de bunu başarmışım. Mutluluğu paylaşmak temiz yürek ister.

* Ne mutlu bana güzel insanlarla çevrili hayatım. Benim ayrılmaz parçam kızımla beni kucaklayan, anneliğimle beni seven aşkla bağlı olduğum özel biri var artık hayatımda. Sırtımı yaslayacağım, ‘İyi ki var’ diyeceğim. Hoş geldin yeni hayatım. Huzurla…