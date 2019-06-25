Seren Fosforoğlu kimdir? Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu hayatı…

Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu usta oyuncu toprağa verildikten saatler sonra duygusal bir mesaj yayınlandı. Peki, Seren Fosforoğlu kimdir? İşte hayatının merak edilenleri…

SEREN FOSFOROĞLU KİMDİR?

8 Ocak 1976’da Ankara’da doğdu.Babasının Devlet Tiyatrosundan ayrılıp İstanbul’a gelmesiyle Moda’lı oldu.Kadiköy Kız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniverstesi Turizm Bölümü’ne girdi.Buradan mezun olduğu yıl E.F.T.de Biraz Bakar mısınız Bayan adlı oyunda sahneye çıktı.Ardından tv çalısmaları başladı.Mutlu Yüz Ailesinde oynadı.Halit Kıvanç’la birlikte Beyaz Güvercin Şarkı Yarışmasını sunarak sunuculuga da adım attı.Son dönemlerde TGRT’ye Spot adlı bir sanat programı hazırlayıp sundu.Bu arada okuduğu turizmi değerlendirip Kulis adında bir bar işletti.

Oynadığı tiyatro oyunlarından bazıları:

Nafile Dünya (Oktay Arayıcı)

Biraz bakar mısınız Bayan? (Vasıf Kücükoruç)

Beyefendiyi Görmek istiyorum

Deli ( Refik Erduran)

Kadın Oyunu

İsmail nasıl Büyüdü? (Enis Fosforoğlu)

Nikah Kağıdı (Ephraim Kishon)

Pantalon

Ağustos Böceği(Alphonse Passo)

Dilsiz Kadınla Evlenenin Güldürüsü(Uyarlayan Enis Fosforoğlu)

Oynadığı bazı Tv dizileri :

Karşı karşıya

Mutluyüz Ailesi

Kınalı Kar

Köpek

Fırtına

Oğlum İçin

Hayat Güzeldir

ENİS FOSFOROĞLU İÇİN DUYGUSAL MESAJ

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu usta oyuncu toprağa verildikten saatler sonra duygusal bir yazı kaleme aldı.

Kızı Seren Fosforoğlu ise babasının vefatı ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Güzel adam… Babam! Daha demin elim telefona gitti. Uyku tutmuyor. Biliyorum normale dönecek bir süre sonra hayat. Ama içimdeki sızıya sızı eklenecek ve hiç geçmeyecek. Bugün gördüm ki seni sadece ben ve kardeşim, ailen değil seyircin,öğrencilerin, unutmayacak.”

“Hep biz aile tiyatrosuyuz derdin. Kadromuz için aile gibiyiz derdin. Aile olmaya hep önem verdin. Anne baba ayrı büyüdüğün halde kendi aileni kurup baba gibi baba oldun bize. Bugün kocaman bir aile yolcu etti seni. Tiyatrodaki tören, cami doldu taştı.”

“Ne güzel kalıcı olabilmek. Ne güzel temiz bir isim bırakabilmek. En büyük mirasım sahnede bana öğrettiklerin ve soyadım. İnancım daha iyi bir yerde olduğunu söylüyor. Çok yoruldun. Orada dinlen ve huzurda ol. Seni seviyorum! Senin dediğin gibi ‘Dört dikişli kalbinin can parçası' kızın bu tarafta seni yaşatmaya devam edecek. Söz…”