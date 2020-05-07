Seren Fosforoğlu’nun korku dolu rüyası

Eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş geçmeyen Seren Fosforoğlu, babasıyla katıldığı son televizyon programında çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da onunla ilgili bir rüyasını anlattı. Fosforoğlu kendisine ilk başlarda korku dolu anlar yaşatan o rüyasını şu sözlerle anlattı:

“Dün gece garip bir rüya gördüm. Evimin kapısını kırıyorlardı. Panikle yardım istiyordum kimse yardım etmiyordu kapıyı tamir etmeme. Kapı açık kalıyordu. Ben şimdi kapım kırık nasıl yaşayacağım derken bir bakıyordum apartmanın dışında babam gelmiş kapımı bekliyor beni koruyor. Orta yaşlı daha genç haliydi ve takım elbiseliydi. Ben ona takım elbiseyi çok yakıştırırdım. Belki de onu öyle iyi haliyle görmek istedim. Rüyamdaki paniğim onu görünce güvene huzura dönüştü. Çok özlüyorum… “