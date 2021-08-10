Seren Serengil ameliyat oldu, sevgilisi herkesten dua istedi

Zayıflamak için geçirdiği operasyonlar yüzünden sürekli kilo kaybı yaşayan ve ölümle burun buruna gelen sunucu Seren Serengil, tekrar ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası ilk açıklama, Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fazla kilolarından kurtulmak için yıllar önce ameliyat olan Seren Serengil, uzun bir süredir damping sendromu ile mücadele ediyor. Hızla kilo verdiği için sunuculuğunu yaptığı magazin programından da ayrılan Serengil, dün ameliyat oldu.

“SAFRA KESESİ ÇALIŞMAYACAK DURUMA GELDİ”

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ise Instagram hesabından sunucunun operasyondan çıktığı anın fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

“Merak eden soran herkese şunu söyleyeyim. Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu.”

“KARACİĞER DEĞERLERİ SİROZA ÇEVİREBİLİRDİ”

“Bir ay önce hocamızın denetiminde hastanesinde yapılan tetkikler sonucu bağırsağının olması gerekenden daha kısa olduğu için damping sendromunun olduğu ve geçmesinin ve kilo almasının vücut direnci ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinin ameliyat öncesi gerektiğini söylemişti. Safra kesesi alınacak bağırsak ameliyatı beraber bir ara olacaktı bu ayında sonunda… Fakat Seren’in karaciğer değerlerinin birdenbire çok yüksek çıkması ve siroza çevirebilme ihtimali onun vücut denge ve değerlerinin yerine gelmesini beklenmeden derhal ameliyat olma zaruretini doğurdu.””

“SEVENLERİNİN DUASIYLA İYİ OLACAK””

“İki ameliyatı aynı anda vücudu kaldıramayacağından ilk safra kesesi alındı. İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerlerini yerine gelince olacak. Şu an iyi… Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz.”

İlginizi Çekebilir Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil tartışmasına Seren Serengil de dahil oldu

İlginizi Çekebilir Seren Serengil'e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi