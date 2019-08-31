Seren Serengil canlı yayın sonrası hastaneye kaldırıldı

Geride bıraktığımız akşam sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle dertleşen ve eşi Yaşar İpek'le olan evliliğinde kendisini ayrılık noktasına getiren olayları sıralayan Seren Serengil, bu yayından saatler sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Seren Serengil, boşanmak için mahkemeye başvurduğu Yaşar İpek’in, tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylemiş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İşte Seren Serengil’in arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir restoranda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o canlı yayında söyledikleri:

“Yaşar’ın bazı kanallarda iddia ettiği gibi beni bırakma nedeni başkasının yumurtasını kullanarak hamile kalmam değil, evet böyle bir teklife ilk başta ikimizde sıcak bakmıştık ancak sonrasında çocuğun DNA’sının farklı olacağını öğrendiğim için bundan vazgeçtim. Hamileliğim için o da çok istekliydi, bana iğne yaparken ‘Tayyip naber’ diye şakalaşırdı. Bebeğin erkek olmasını istiyordu ve Tayyip adını koyacaktı. Evliliğim boyunca bana şiddet uyguladı hatta karnıma tekme attı, beni bir uçak yolculuğumuz sırasında cep telefonuyla dövdü. Bunun kafası gitmiş, normal değil… Size burada açıklayamayacağım çok şey var. Bana büyü yapıldı. Özellikle kız kardeşi beni istemiyordu”

İLERLEYEN SAATLERDE SAĞLIĞI BOZULDU

Tansiyonunun yükseldiğini ve kanaması olduğu söylenen Seren Serengil yanındaki arkadaşları tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Doktorların müşahede altında tuttuğu Seren Serengil’in yakınları ve bazı hayranları hastaneye giderek bilgi almaya çalıştı. Ancak doktorlar ünlü sunucuyu kimseyle görüştürmüyor.