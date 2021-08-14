Seren Serengil dikişleri alınmadan tanıtım çekimlerine koştu

Fazla kilolarından kurtulmak için yaptırdığı operasyonlar sonrası sağlık sorunları yaşayan ve hızla kilo veren Seren Serengil, 4 gün önce yine ameliyat oldu. Yeni sezonda yine magazin programı sunacak olan Serengil, tanıtım çekimlerini yapmak için daha dikişleri alınmadan hasta yatağından kalkıp kamera karşısına geçti.

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Zayıflamak için operasyon geçiren ve daha sonra sürekli kilo verdiği için ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, geçen günlerde safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hastanede tedavisine devam edilen Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı magazin programının yeni sezon çekimleri için kanala gitti.

“İLK DEFA BUGÜN YATAKTAN KALKTIM VE ÇEKİME GİTTİM”

Birkaç farklı kıyafet giyerek kamera karşısına geçip çekim yaptıran Serengil, bir videosunu da Instagram hesabından “Ameliyat olalı tam dört gün oldu. İlk defa bu sabah yataktan kalktım. Daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimini gecikmeli de olsa çektim. Yeni sezonda görüşmek üzere” dedi.