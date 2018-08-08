Seren Serengil fotoşoptan vazgeçmiyor

Geçen ay fotoğraflarına fotoşop uyguladığı yorumlarına "Kıskanılan bir hayatım var" diyerek karşılık veren Seren Serengil, bir kez daha fotoşop uyguladığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle fotoşoplu fotoğraf ve videolarını paylaşan merhum Öztürk Serengil'in 48 yaşındaki kızı Seren Serengil, bir kez daha fotoşoplu yakalandı. İşte iki fotoğraf arasında yer alan büyük fark;

GERÇEĞİ OBJEKTİFLER ORTAYA ÇIKARMIŞTI



‘Acıların çocuğu’ lakabıyla Türk sinemasında tanınan şarkıcı ve oyuncu Emrah’ın yeğeni Yaşar İpek ile şu sıralar Bodrum’da tatil yapan Seren Serengil, sıklıkla 34 beden olduğunu geçtiğimiz aylarda dile getirmiş fakat, eşiyle birlikte doğal haliyle objektiflere yakalanmıştı.

