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Seren Serengil: Göğüslerini takmayı unutmuşsun kocam!
Seren Serengil: Göğüslerini takmayı unutmuşsun kocam!
Şarkıcı Seren Serengil ve yine şarkıcı eşi Yaşar İpek, geride bıraktığımız mayıs ayında sürpriz bir evlilik gerçekleştirmişti.
Magazin 22 Haziran 2018 - 06:48

İlk olarak evlilik tarihini haziran ayı olarak duyuran ikili sonrasında bir sürpriz yapmış ve birlikte çıktıkları Fransa tatilinde nikah masasına oturmuştu. O zamandan bu yana muhabirlerin yoğun ilgisi altında olan çift, çıktıkları tatilde görüntülenmiş ve fazla kilolarıyla gündeme gelmişti.

SEREN’DEN ARDI ARDINA GELEN PAYLAŞIMLAR…

Bu görüntülerin sonrasında sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapan Seren Serengil servis edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek kilolu olmadıklarını iddia etti. İşte Serengil’in eşi Yaşar üzerinden yaptığı son paylaşım…

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Son güncelleme: 06:49 - 22.06.2018
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