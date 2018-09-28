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Seren Serengil: “Kanımda bir problem var”
Seren Serengil: “Kanımda bir problem var”
Mayıs ayında çıktıkları Fransa tatilinde Yaşar İpek ile dünyaevine giren Seren Serengil şu sıralar anne olabilmek için tüp tedavisi görüyor.
Emre ÇEVİK
Magazin 28 Eylül 2018 - 15:31

Öztürk Serengil'in 48 yaşıdaki kızı Seren Serengil önceki gün Etiler’de yer alan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Şu sıralar tüp bebek tedavisi gören Serengil, gördüğü tedaviyle alakalı açıklamalarda bulundu. Serengil, tedavisine başladıklarını ve tutmasını beklediklerini belirtti. Seren Serengil “Tüp bebek tedavisine başladık inşallah her şey güzel gider ama benim kanımda bir problem var. 5 aydan sonra kanım pıhtılaşıyor ve bebeği kaybediyorum. Tüp bebek tutsa bile beni 7 aylıkken doğuma almak zorundalar” dedi.
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Son güncelleme: 15:47 - 28.09.2018

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