Seren Serengil çok pişman: Kilo vermemi durduramıyoruz

Geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, yeni bir tedaviye başladı.

Serengil, ani kilo kaybı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına karşı haftanın 3 günü hastanede yatarak serum alacak.

“GÜNDE 8 ÖĞÜN YEMEK YEYİP HEMEN TUVALETE ÇIKIYORUM”

Seren Serengil yaşadıklarını ve tedavi sürecini anlattı:

* Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü sürekli bir ishal var devamlı, sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz. Gece belki 5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum. Günde 8 öğün falan ve her öğünümde de ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor. Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler çıkıyor ve gidiyor. Maalesef bunu yaşıyorum.

“BAĞIRSAK BAĞLATMA AMELİYATI OLDUM”

* 6 yıl önce mide küçültme ameliyatı oldum. Çok güzel geçti, sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı aldık eşimle. Ben o zaman hormon tedavisi gördüm ve 10-15 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15 kilonun üzerine bir 6 kilo daha aldım, 20 kiloyu almış oldum geriye.

* O sırada televizyona başlamak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikledim daha fazla kilo alacağım diye. Bu sefer gastrik bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum. Çok pişmanım. Asla ne bir doktoru suçluyorum, tamamen kendi öz irademle gittim, benim kararımdı.

* Ama 67-75 kilodaki kişilerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor. Çünkü 160 kiloluk bir obez hastanın zaten ölüm riski çok, her türlü hastalığa açık, bu ameliyatı olmuş olmasındaki riskle, 67 kilo bir kişinin bu ameliyatı olmuş olmasının riski arasında çok büyük bir fark var. Ben şimdi kilomu durduramıyorum.

“HAZİRAN AYINA KADAR TOPARLANMAZSAM…”

* Geri dönüşüm ameliyatı istedim, tekrar eski halime döneyim diye. Fakat şu anda çok kilo kaybettim. 46 kiloya düştüm. Önemli olan aslında 46 kilo olmak da değil, önemli olan vücut hiçbir besini, minerali, hiçbir vitamini tutmuyor. Bu seferde organ yetmezliğine sebep oluyor, kalp krizleri olabiliyor. Şimdi doktorlara gitmeye başladım çünkü solunumla da alakalı problem var.

* Haftanın 3 günü hastaneye yatacağım, serum alacağım. Vitamin falan almıyorum, su da içmiyorum. Aslında benim de hatalarım yok değil. Biraz daha kendime dikkat edeceğim. Haziran’a kadar toparlandım toparlandım. Toparlanamadığım zaman ameliyata sokacaklar beni mecburen. Çünkü daha fazla kilo kaybı sorun olacak.

“ÇOK YANLIŞ BİR KARAR VERDİM”

Seren Serengil, hiç kimseden şikâyetçi olmadığını da belirterek, şöyle devam etti:

* Yetişkin bir insanım. Benim bunu yaptırmamam gerekiyordu başta. Vitamin de almadım, belki vitaminlerimi de düzenli kullanmalıydım. 8 yaşımdan beri su içmiyorum. Amacım çıkıp birilerini suçlamak falan değil. Yaptırmasaydım, yani aklı başında insanım değil mi? İnanın şu anda zayıflığımın tadını hiç çıkaramıyorum. O kadar halsizim. Bakalım seruma daha yeni başladık. Bu ilk haftam, haftanın 3 günü hastaneye yatacağım.

* Etrafımdaki herkes üzülüyor. Ben de kimseyi üzmek istemiyorum. Çocuğu kaybetmiştim çok bunalımdaydım, bir de kilo falan alınca böyle bir şey yapmak istedim. Ama çok zararlı. Buradan hanımlara bir söyleyeceğim şey, her kadına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir, gözünü vermiştir, bir şeyini vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir problem yapıyoruz. Kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz. Bu konuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim. (DHA)

