Seren Serengil: Lerzan Mutlu uzun süredir bana takıntılı

Şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden sunucu Seren Serengil ve annesine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Mutlu, söz konusu paylaşımlarda müştekileri kastetmediğini söyledi. Serengil ise, Mutlu'nun kendisine takıntılı olduğunu öne sürdü. Savcı ise, Lerzan Mutlu hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Şarkıcı Lerzan Mutlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Seren Serengil ve annesine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Lerzan Mutlu, müştekiler Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Lerzan Mutlu savunmasında suçsuz olduğunu söyleyerek, “Sosyal medya hesabımdan iddianamede bahsi geçen paylaşımları yaptım. Ancak bu paylaşımları müştekileri kastederek yapmadım” ifadesini kullandı.

“KIZIMA SATAŞIYOR”

Şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki Nevin Teoman, “Sanık bir süredir kızım Seren Serengil’e yönelik sataşır şekilde medyada sözler söylüyor. Sosyal medya üzerinden yazılar yazıyordu. Bu nedenle suça konu paylaşımların bizim hakkımızda olduğunu anladık. Benimle ilgili iddiaları doğru değildir ve yakışıksızdır” dedi.

“ÖZÜR DİLESEYDİ ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇECEKTİM”

Lerzan Mutlu’nun kendisinden özür dilemesi halinde şikayetinden vazgeçmeyi düşündüğünü belirten Seren Serengil ise “Sanık uzun süredir bana karşı takıntılı ve düşmanlık beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır. Bana karşı tehdit ve şantajda bulunmaktadır. Kendisi özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim ancak inkar ettiği için şikayetçiyim” diye konuştu.

Söz alan Lerzan Mutlu da “Ben müştekileri kastetmedim. Müştekilere yönelik bir husumette beslemiyorum” dedi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, suça konu paylaşımların müştekilere yönelik yapıldığına dair tereddüde yer vermeyecek şekilde bir açıklık bulunmadığını gerekçe göstererek, sanık Mutlu’nun beraatine karar verilmesini telep etti.

Taraflara esasa ilişkin beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seren Serengil ile Lerzan Mutlu arasında olay öncesine dayanan düşmanlık ve anlaşmazlıkların bulunduğu belirtildi.

Lerzan Mutlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil’e ve annesine yönelik hakaret içeren beyanlarda bulunduğunun aktarıldığı iddianamede, taraflar arasında başlatılan uzlaşma sürecinin olumsuz sonuçlandığı ve tarafların uzlaşamadıkları kaydedildi.

İddianamede, Lerzan Mutlu’nun “zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” 4 ay 10 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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