Seren Serengil: Psikolojik şiddet ve mobbing’e dayanamadım

Seren Serengil, 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrıldığını duyurdu. Mobbing'e uğradığını söyleyen Serengil, "Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın ve sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından açıklama yaptı. Mobbing’e uğradığını söyleyen Serengil, programdan ayrıldığını söyledi.

Serengil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV’de yorumculuğunu yapmakta olduğum ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım.”

“Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım.”

“OLANLARA DAHA FAZLA TAHAMMÜLÜM KALMADI”

“Her şeye, tüm mobbing ve baskılara rağmen bütün özverim, iyi niyetim ve anlayışımla devam ettiği programda, uzun zamandır Beyaz TV dışında başkaca bir çalışma hayatı olmamış kişileri, yapımcıyı ve diğer arkadaşlarımı da düşünerek bundan sonra başka bir yerde iş bulma imkanlarının piyasa koşulları gereği zor olduğunu bildiğimden kimsenin kazancıyla, çalışma hayatıyla en önemlisi de ekmeğiyle de oynamak gibi bir düşüncem olmayacağından bugüne kadar birçok farklı projede yer almış birisi olarak tarafımın böyle endişeleri bulunmadığından hiç kimseyi bir tercih yapmaya zorlamaksızın sulhen çözüm üretmek için çok çabalamış olsam da katlanmak zorunda kaldığım, her gün dozu daha da artan ve son aşamada şahsıma, aileme yapılan hakaretler ve kişilik haklarıma yapılan ihlaller ile tüm bunlara yapım ekibi tarafından da göz yumulmasa sebebiyle daha fazla olanlara tahammülüm kalmadığından aynı zamanda da durumdan sağlığımın da kötü yönde etkilenmesi üzerine programdan ayrıldığımı beni seven, soran, hatır bilen tüm değerli seyircilerim ve takipçilerim ile paylaşırım.”

İlginizi Çekebilir Seren Serengil: Mesajların arkasındayım, iftira davası açacağım

İlginizi Çekebilir Hadise şikayet etti, Seren Serengil Reza Zarrab için ifade verdi