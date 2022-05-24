Seren Serengil: Serkan Kaya kolumu sıkıp ‘Seni çok kötü yaparım’ dedi

Arto'nun kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Serkan Kaya'ya açtığı manevi tazminat davasında Seren Serengil tanık olarak dinlendi. Duruşmada Serengil, ‘"Serkan Kaya yayın yaptığım sırada yanıma gelip kolumu sıktı" dedi.

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Şarkıcı Serkan Kaya, aynı düğün organizasyonunda sahne aldığı Arto olarak bilinen Harutyun Dalga’nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 20 bin liralık dava açmıştı. Serkan Kaya’nın davası devam ederken şarkıcı Arto da asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını iddia ederek 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Arto’nun kendisine “Arto mudur, zırto mudur, şebek, gerizekalı” şeklinde hakaret ettiği iddiasıyla Kaya’ya açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davacı Arto ve tarafların avukatları hazır bulundu.

“DÜĞÜNDE ASLA PLANLI YAPMADIK”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seren Serengil, “Yakın bir aile dostumuzun düğününe gitmiştik. Düğünde Serkan Kaya sahneye çıktı. Kendisi maskeli olduğu için salonda tanınmadı. Arto ise sahneye alkışlarla çıktı. Arto espirili bir şekilde Serkan Kaya’nın sahnesiyle ilgili söylemlerde bulundu, salondakiler de güldü. Ben de Instagram’da canlı yayın yaparken Serkan Kaya o sırada yanıma gelip kolumu sıktı ve yayın yapmama engel oldu. Benim Serkan Kaya ile ilgili hiçbir husumetim yoktur. Sunuculuğunu yapmış olduğum programda İbrahim Tatlıses’e sesi benzediği için bir eleştiri yapmıştım. Bunun dışında düğünde olan şeyi asla planlı yapmadık” dedi.

Mahkeme, bir sonraki celse karar duruşması olacağını belirterek duruşmayı erteledi.

“ÇİRKİN SALDIRIYA UĞRADIM”

Duruşma sonrası açıklama yapan Seren Serengil, “Ben ‘İbrahim Tatlıses’e sesi çok benziyor’ dediğim için bana düşman olmuş kendisi. Sonra sahneye çıktı Serkan Kaya ve hiç kimse alkışlamadı. Sonra Arto çıktı. Ben de o sırada arkadaşım olduğu için Instagram’da canlı yayın açtım. Bütün salon çekiyordu Arto’yu zaten. Arto ‘Gördün mü sahne dediğin, benim gibi sahne olacak, sen sahneyi benden öğrendin’ diye espri yaptı. Serkan Kaya da o sırada kolumu sıkıp ‘O telefonu çabuk kapat, hepsini sileceksin, silmezsen seni çok kötü yaparım’ dedi. Özellikle bir kadın olarak çok çirkin bir saldırıya uğradım. Sırf İbrahim Tatlıses’e sesi benzetildiği için. Ondan sonra da Arto’ya sardı bu sefer. Arto’ya ‘gerizekalı, zırto’ gibi çok çirkin hakaretlerde bulundu, Arto da kendisine dava açtı, ben de bugün onun tanığıydım” diye konuştu.

Karşı tarafın basın yasağı istediğini belirten Arto ise “Basın yasağı istediler ama basın yasağının uygun olmadığı ve gereksiz bulunduğu söylenildi” ifadelerini kullandı. (İHA)