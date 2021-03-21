Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi 

2016’da geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Serengil, Dumping Sendromu adı verilen hastalığa yakalanmıştı. Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor. Bilgilendirebilirse çok memnun olurum.”