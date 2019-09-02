Seren Serengil Yaşar İpek arasında neler yaşandı? Seren Serengil bebeğini kaybetti mi?

Seren Serengil ve Yaşar İpek ile ilgili haberler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Seren Serengil, Yaşar İpek'ten boşanmak için mahkemeye başvurduğunu açıklamasının ardından aralarında gerilimin arttığı ikili sosyal medya üzerinde gerginlik yaşamıştı. Eşi Yaşar İpek'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'den üzücü haber geldi. Dün akşam hastaneye kaldırılan Serengil bebeğini kaybetti. Peki Seren Serengil Yaşar İpek arasında neler yaşandı?

Daha önce birkaç defa bebeğini düşüren ve hamilelik dönemlerinde yaşadığı bu acı kayıplardan sonra uzun bir süre bebek defterini kapatan Seren Serengil, hayalindeki bebeğe Yaşar İpek ile olan evliliğinden kavuşmak üzere geçtiğimiz aylarda tedaviye başlamıştı. Bir yandan tedavi sürecini takipçileriyle paylaşan Serengil, bir yandan da evliliğindeki sorunları çözmeye çalışıyordu ancak şarkıcı ve sunucu Seren Serengil bunda başarılı olamadı ve sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir metinle kocası Yaşar İpek'ten boşanmak üzere Kurban Bayramı öncesinde dava açtığını açıkladı. Seren Serengil, boşanmak için mahkemeye başvurduğu Yaşar İpek'in, tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylemiş ve çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

“EVLİLİĞİM BOYUNCA ŞİDDET UYGULADI”

“Yaşar'ın bazı kanallarda iddia ettiği gibi beni bırakma nedeni başkasının yumurtasını kullanarak hamile kalmam değil, evet böyle bir teklife ilk başta ikimizde sıcak bakmıştık ancak sonrasında çocuğun DNA'sının farklı olacağını öğrendiğim için bundan vazgeçtim. Hamileliğim için o da çok istekliydi, bana iğne yaparken ‘Tayyip naber' diye şakalaşırdı. Bebeğin erkek olmasını istiyordu ve Tayyip adını koyacaktı. Evliliğim boyunca bana şiddet uyguladı hatta karnıma tekme attı, beni bir uçak yolculuğumuz sırasında cep telefonuyla dövdü. Bunun kafası gitmiş, normal değil… Size burada açıklayamayacağım çok şey var. Bana büyü yapıldı. Özellikle kız kardeşi beni istemiyordu”

İLERLEYEN SAATLERDE SAĞLIĞI BOZULDU

Tansiyonunun yükseldiğini ve kanaması olduğu söylenen Seren Serengil yanındaki arkadaşları tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Doktorların müşahede altında tuttuğu Seren Serengil'in yakınları ve bazı hayranları hastaneye giderek bilgi almaya çalıştı. Ancak doktorlar ünlü sunucuyu kimseyle görüştürmüyor.

KANLI KIYAFETİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Serengil'in durumunu öğrenmek için onu ziyarete giden Seyhan Soylu, hastane odasında Seren Serengil'in kanlı kıyafetini gördü ve çektiği video ile yaşananların ne kadar korkunç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak Soylu'nun bu hareketi özel hayatın mahremiyetini böylesine gözler önüne düşürdüğü ve magazin malzemesi yapmak istediği şeklinde eleştirilerin de yapılmasına yol açtı.

SEREN SERENGİL BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Tüp bebek tedavisi ile hamile kalan ve riskli bir hamilelik geçiren Seren Serengil önceki gün yüksek tansiyon ve kanamadan dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Bugün ise Serengil'in doktoru sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Seren Serengil'in düşük yaptığını belirtti.