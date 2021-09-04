Seren Serengil’den Gülben Ergen’e çok ağır sözler

Sunucu Seren Serengil, kavgalı olduğu şarkıcı Gülben Ergen'e sosyal medyadan yüklendi. 17 Eylül'deki konseriyle ilgili "Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecek" diyen Ergen'e sert çıkan Serengil, "İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı" ifadelerini kullandı.

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17 Eylül’deki konseri öncesinde “Dostlar sahneden, düşmanlarım evden izleyecekler” diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen’e, Seren Serengil’den yanıt gecikmedi.

“YA SENİ KİM NE YAPSIN”

Seren Serengil, Ergen’e yönelik, “Ya seni kim ne yapsın? Yaz boyunca toplasan 3 yerde sahne aldın. Konser sanatçısı değilsin! Günay Sahnesi’nden bile kovuldun. Seda Sayan’a şükret. O araya girmiş işte! Milletin yüzlerce kez çıktığı yerde sen bir kişiyi devreye sokarak anca bir kere sahne alırsın” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar sahneye çıkmak için gerçekten teklif aldığını düşünecekler. Sen selülitli bacaklarını salla da erisin evli adam avcısı” diyerek sözlerini sürdüren Seren Serengil, geçen günlerde sunuculuğunu yaptığı programda Gülben Ergen’in özel hayatına dair uzunca açıklamalar yaparak Ergen’in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia etmişti.

Serengil daha sonra Gülben Ergen’e “Erhan Çelik gibi, seks kasedini çıkaran İlyas Atak’a da davayı açtın mı?” diye sormuştu.

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