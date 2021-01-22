Seren Serengil’den Hadise’yi kızdıracak sözler

Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleri ile gündeme geldi. Lansmanda gazetecilerin karşısına çıkan 35 yaşındaki popçu, “Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum” dedi.

“HERKES KENDİ GİBİ OLMALI”

Kadınların olmazsa olmazı makyaj konusuna çok takılmadığını anlatan Hadise, “Reklamda makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyajyapmayı seviyoruz. Ama sosyal medyada makyajsız olarak fotoğraf paylaştığım da oldu. Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Makyajsız kamera karşısına geçmek gibi bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Herkes, başkası gibi olmak istiyor ama herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli. Ben kendimi her halimle seviyorum. Bazen aldığım, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajlı bazen de makyajsız halimle” şeklinde konuştu.

“MAKYAJLI DA MAKYAJSIZ DA ÇİRKİN”

Bir magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil ise, Hadise’nin makyajsız olduğu fotoğrafı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Serengil “Makyajlı da makyajsız da çirkin. Güzel değil yani, bu fotoğraf güzel değil. Allah aşkına güzel mi bu? Tabii ki makyajsız değil, ona rağmen güzel değil” ifadelerini kullandı.

Hadise’nin bu sözlere ne cevap vereceği merak konusu oldu.

İlginizi Çekebilir Seren Serengil isyan etti: İstiyorlar ki öleyim!