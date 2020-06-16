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Seren Serengil’den Lerzan Mutlu’ya ağza alınmayacak hakaret
Seren Serengil’den Lerzan Mutlu’ya ağza alınmayacak hakaret
Sosyal medya hesabından isim vermeden göndermeler yapan Lerzan Mutlu'ya Seren Serengil'den yanıt gecikmedi. Mutlu'nun evli erkeklerle birlikte oluyor iddiaları üzerine Serengil 'Motor seslerini duymuyorum' dedi...
Magazin 16 Haziran 2020 - 10:25

Geçen gün Instagram hesabının hikaye bölümünden isim vermeden şok eden açıklamalar yapan Lerzan Mutlu magazin gündemine oturdu. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak “Bir arkadaşım göndermiş bugünün bilmecesi diye; başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ‘kavasakisi' ve Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım?” diyen Mutlu’nun ertesi gün Seren Serengil’e gönderme yaptığı ortaya çıktı.
Hızını alamayan şarkıcı ardı ardına paylaşımlar yapmaya devam etti ve ağır ithamlarını sürdürerek “Bir video gelecek bekleyin! Sil yalvarırım mesajlarınla birlikte birazcık daha eğlen! Şizofren, mitomannnnn, hayal dünyasında yaşayan zavallı!!! İnsanlara iyilik yapmayın! K.mı öpmen gerekirdi zavallı, cahil, dönek!” dedi…
Tüm bu mesajlar üzerine ise Seren Serengil ise bir paylaşım yaptı ve ‘Hadi’ notuyla paylaştığı videonun altına “O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların motor seslerini duymuyorum” yazdı…

Son güncelleme: 10:39 - 16.06.2020