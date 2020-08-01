Seren Serengil’den Serenay Sarıkaya’ya hamile yorumu

Oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı ve takipçilerinin bayramını kutladı. Sarıkaya'nın paylaşımına en ilginç yorum onun hamile olduğunu iddia eden Seren Serengil'den geldi.

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya’nın Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarına Seren Serengil’in yorumu olay oldu. Serengil “Bir hamile güzelliği gelmiş” ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya beyaz kıyafetiyle plajda çekilen pozlarını Instagram’dan paylaştı.

Yaptığı paylaşımda son derece mutlu görünen Sarıkaya, bu pozların altına “İyi bayramlar” notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

Seren Serengil ise Serenay Sarıkaya’nın fotoğraflarına, “Bir hamile güzelliği gelmiş. Bu gülüşü bilirim, benim de hamileyken vardı böyle bir fotoğrafım” yorumunu yaptı.