Seren Serengil’e 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Seren Serengil, sosyal medya hesabı üzerinden Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkanı Can Tanrıyar ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Seren Serengil ile avukatı mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Müşteki Can Tanrıyar'ı ise mahkemede avukatı temsil etti.

Duruşma savcısı celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanığın Instagram hesabından müşteki Can Tanrıyar’a yönelik herkese açık gerçekleştirdiği paylaşımında, kaba söz sınırını aştığı ve kullandığı ifadelerin kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğu belirtilerek Seren Serengil’in, ‘kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek şekilde hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

“CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ”

Esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki avukatı, iddia makamının mütalaasını sunmuş olduğunu belirterek, “Dava tamamlanmıştır, sanığın suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, sanık ile avukatının esasa ilişkin savunmalarının alınması için duruşmayı erteledi.