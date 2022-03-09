Seren Serengil’in 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Sosyal medya hesabından Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkanı Can Tanrıyar hakkında, "Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik" şeklinde paylaşım yapan sunucu Seren Serengil’in yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Hayati ARIGAN

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İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya,Seren Serengil ve Can Tanrıyar gitmedi. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞTI”

Duruşma savcısı açıkladığı mütalaasında, Seren Serengil’in Can Tanrıyar’a hitaben kullandığı “şizofren, manyak, tımarhanelik” sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aşan sözler olduğunu ve bu haliyle “hakaret” suçunu oluştuğunu belirtti.

Mütalaada Seren Serengil’in “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Açıklanan mütalaanın ardından Serengil’in avukatına son savunma için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

“BU MANYAK İÇİN GEREKENİ YAPALIM”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seren Serengil’in Instagram hesabından “Bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz’ün Cumhurbaşkanı’na seslendiği Can Tanrıyar’dır” şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatıldı.

Bu sözlerin Tanrıyar’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil’in “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



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