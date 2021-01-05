Seren Serengil’in annesi isyan etti

Sanatçı Gönül Yazar Instagram’da Nevin Serengil’e “Sevgili Nevin yılın ilk günü sağlık mutluluk dilerim. Seren’i çok severim bilirsin. Bana iyi haberini verin ki rahat edeyim. Dün onu izledim arıyorum, mesaj atıyorum ulaşamıyorum” yazdı.

“BİR DAHA AMELİYAT OLMUŞ”

Nevin Serengil’in Gönül Yazar’a “Canım biliyorsun mide ameliyatı olmuştu, gitmiş bir daha ameliyat olmuş. Sürekli kilo veriyor, bu da tehlikeli. Su içmesi, vitamin alması gerekiyor, hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum” diye cevap vermesi herkesi şaşırttı.

“İKİ AY ÖNCE ENGELLEDİM”

Seren Serengil’in geçen günlerde annesini uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen’in fotoğrafını beğendiği için sosyal medyadan engellediği iddia edilmişti.

Çıkan haberlerden sonra Seren Serengil, “Annemi iki ay önce Instagram'da engelledim. Çünkü hakkımdaki kötü yorumları görünce çok üzülüyor” demişti.

46 KİLOYA DÜŞTÜ

Öte yandan geçen hafta hastaneye kaldırılan ve 46 kiloya düştüğünü söyleyen Seren Serengil, ameliyat olması gerektiğini, “Olmazsam yaza çıkmazmışım” sözleriyle duyurmuştu. Tedavisi devam eden Seren Serengil, dumping sendromu nedeniyle riskli bir ameliyat olacak.