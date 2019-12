Seren Serengil’in dikkat çeken 2019 değerlendirmesi

Köpekleriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ve uzunca bir metinle 2019’a veda eden Seren Serengil bir iç hesaplaşma anlamı da taşıyan satırlarında şu ifadelere yer verdi:

“Sevdiklerim, her yıl olduğu gibi bu yıl da, güzel anılarımız kötü anlarımız oldu. Öğrendiklerimiz aldığımız dersler oldu, benim kaybettiğime üzüldüğüm tek şey vardı bu yıl ona da belki yarabbim izin vermedi diyorum. Gitgide olanın ve olmayanın bizim için aslında hayır olduğunu o andan uzaklaştıkça anlıyor çözüyorsunuz. Olmayan, biten, başlamayan, istediğiniz gibi gitmeyen her şeyin sonunda size hazırlanmış büyük bir armağanı görünce işte o zaman anlıyorsunuz o an istediğinizin size neden verilmediğini… ‘ben bunları neden yaşadım o zaman!’ dediğinizde birincisi kendi kaderinizden ve şansınızdan değil tamamıyla yanlış insan seçimlerinden olduğunu farkediyorsunuz. Farkedince olay yerini ve oradaki tüm sizin üstünüze olmayan size yakışmayan arkadaş, sevgili, iş arkadaşı ne varsa geride bırakmanız gerektiğini anlıyor onlarla vedalaşıyorsunuz. Belki sizi üzecek ayrılıklar bunlar ama onların hayatınızdaki görevlerini tamamladıklarını anlıyorsunuz bütün bu kötü tecrübelerden öğrendiğinizi., tecrübe ettiğinizi, ders aldığınızı ve bütün olumsuzlukların iyi bir insansanız, iyi bir kapıyı açtığını görünüyorsunuz. Ben sahip olduklarıyla mutlu yaşamayı bilen, tek başınayken hiçbir derdi olmayan bir insanım. Dertler, anladım ki hep insanlarla geliyor ben bu yıl insanları hayatımdaki insanları azalttım. Gerçek ve bana yakışan dostlarım ve yeni bir köpeğim daha oldu bu yıl… Şu fotoğraftaki bireylerden sadece sevgi, dostluk, sadakat ve yaptıklarıma minnet gördüm. Fotoğrafa dahil olmak isteyen her doğru düzgün iyi en az köpeklerim kadar kişilikli, merhametli, vicdanlı, vefakar dostlar katılabilir temennisiyle bu yılı geride bırakıyorum. Yeni yılı bu yıla hiç karıştırmak istemediğimden, yeni yılla ilgili hislerimi yeni yılda yazacağım. Biz bu evin fertleri olarak hepinizin yeni yılını kutluyoruz sizi cok seviyoruz. Noynoy, Tokyoy, Lady Bambam, Rita, Tomtom, Seren”