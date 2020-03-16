Seren Serengil’in ‘restoranlar da kapatılsın’ sözlerine tepki

Corona Virüsü ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı önemli bir tedbir almış, salgın nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmişti. Bu kararla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Seren Serengil, yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu söylerken şu tespitte bulundu:

“Kesinlikle kapatılmalı, doğru karar ama o zaman restoranlar da kapatılmalı, gerçekten çok ciddi tehlikedeyiz. Dışarıda yemek de yenmez şimdi… Kim yapıyor, kim pişiriyor, pişirende virüs var mı? Gitmemek lazım… Hollanda’da restoran kafe hepsi kapatılmış”

Seren Serengil’in bu paylaşımının altına tepkisini gösteren bir takipçisi; “Restoranlar kapatılsın diyorsun da onca işçi ne olacak? Ne yiyip içecek evinde, onları düşündünüz mü?” yazdı.

Serengil de bu tepkiye kayıtsız kalmadı ve; “Orada olurlarsa ölecekler o daha mı iyi? Bütün dünya böyle yapıyor, onlar da bunu düşünüyordur” dedi.