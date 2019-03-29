Seren Şirince kimdir? Seren Şirince nereli ve kaç yaşında?

Seren Şirince, 1988 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Araf Zamanı dizisi ile geçen Seren Şirince hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Seren Şirince nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Derya karakterini canlandıran Seren Şirince hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Seren Şirince kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SEREN ŞİRİNCE KİMDİR?

Seren Şirince, 1 Ocak 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Araf Zamanı isimli dizi ile geçmiştir. Daha sonra 2015 yılında yayınlanmaya başlayan “İlişki Durumu: Karışık” dizisinde Ayşegül karakteriyle esas çıkışını yapmıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Derya karakterine hayat veren Seren Şirince, 1.56 metre boyunda, 45 kilo ve Oğlak burcudur.

Seren Şirince’nin rol aldığı diziler:

2012 – Araf Zamanı

2013 – Aşk Emek İster (Nazlı)

2015 – İlişki Durumu: Karışık (Ayşegül)

2016 – İlişki Durumu: Evli (Ayşegül)

2017 – Seven Ne Yapmaz (Nazlı)

2019 – Bir Aile Hikayesi