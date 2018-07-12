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Seren ve Yaşar evliliğinde şaşırtan gelişme! Seren Serengil hamile mi?
Seren ve Yaşar evliliğinde şaşırtan gelişme! Seren Serengil hamile mi?
Nişanlandıktan kısa bir süre sonra çıktıkları Fransa tatilinde şarkıcı Yaşar İpek'le dünya evine giren Seren Serengil'in hamile olduğu iddia edildi.
Magazin 12 Temmuz 2018 - 13:49

Şarkıcı çift Seren Serengil ve Yaşar İpek, büyük bir sürpriz yapıp Fransa’da dünyaevine girmişti. Mayıs ayında gerçekleşen bu evlilikten sadece iki ay sonra Serengil’in yaptığı bir paylaşım onun hamile olabileceği şeklinde yorumlandı. Dört gündür hastaneye gidip gelen Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla şu sözleri söyledi: “Her tarafımdan kan alındı biliyorsunuz. Kan pıhtılaşması vardı ve düşüklerim hep bu yüzdendi. Genetik testten tutun bir sürü kan testi… Ne kolum, ne ayağım, ne boynum delik deşiğim. Aman ne ağladım.. İğne fobim var çünkü. Ama şu an keyfim yerinde aile, dostlarımızla mutluluğumuzu paylaşıyoruz yakında. Allah sizle de paylaşmayı nasip eder inşallah.”

YAŞAR İPEK’TEN ‘TEYZE’ ÇIKIŞI

Bu olayın ardından Yaşar İpek’in yakın arkadaşına yazdığı, “Aşığım bu arkadaşına hadi teyze oluyorsun” yorumu bebek iddialarını adeta doğruladı.

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Son güncelleme: 14:00 - 12.07.2018
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