Serena Williams, bu kez korta kızıyla çıktı

Serena Williams, bu kez korta kızıyla çıktı

Dünyaca ünlü tenis şampiyonu Serena Williams, bu kez korta iki yaşındaki kızı Olympia ile çıktı. Annesini taklit eden Olympia'nın görüntüleri görenleri gülümsetti.

Tenis dünyasının en iyilerinden olan Serena Williams, iki yaşındaki kızı Olympia ile korta çıktı. Anne-kızın mor renkli kıyafetleri ve korttaki sevimli halleri görenleri gülümsetti.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa ünlü isimler de yorum yağdırırken, NBA yıldızı Dwayne Wade, “Şimdiye kadar gördüğüm en tatlı şey” yazdı.

Corona virüsü salgını nedeniyle evinde kızı Olympia ve eşi Alexis Ohanian ile vakit geçiren Williams, aile anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.