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Serena Williams’ın 2 yaşındaki kızı takım sahibi oldu
Serena Williams’ın 2 yaşındaki kızı takım sahibi oldu
Serena Williams'ın kızı Olympia artık bir yatırımcı. 2 yaşındaki Olympia annesi Serena, babası Alexis Ohanian ve Natalie Portman'ın Los Angeles’ta kuracakları kadın futbol takımının yatırımcısı oldu.
Magazin 22 Temmuz 2020 - 10:40

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams’ın 2 yaşındaki kızı Olympia, takım sahibi olan en genç insan unvanı alacak. Zira minik bebeğin annesi Serena, Reddit kurucu ortağı olan babası Alexis Ohanian ve Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman’ın Los Angeles'ta kuracakları bir kadın futbol takımının yatırımcılarından oldu.

Serena Williams ve eşi Alexis Ohanian

Natalie Portman’ın başında olduğu yatırım grubu gerekli izinleri alarak Los Angeles’ta kadın futbol takımını kuracaklarını ve Angel City ismini verdikleri kulübün 2022 yılında NWSL'de mücadele etmeye başlayacağını açıkladı. Los Angeles ekibi ligin 11. takımı olacak. Portman ve Ohanian'ın yanı sıra aralarında Mia Hamm ve Abby Wambach'in de olduğu 12 eski ABD Milli Takım oyuncusuyla Jennifer Garner ve Eva Longoria da lige yeni katılacak takımın yatırımcıları arasında yer alıyor.

Natalie Portman