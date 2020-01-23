Serena Williams’tan Meghan Markle sorusuna ‘İyi denemeydi’ cevabı

Serena Williams, Avustralya Açık maçı sonrası maçla ilgili konuşmayı beklerken kendisine yöneltilen Meghan Markle sorusuyla şaşkınlık yaşadı. Şampiyon tenisçi, yakın arkadaşı Markle hakkındaki soruya, "İyi denemeydi" cevabını verdi...

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’taki maçtan sonra bir basın toplantısı düzenledi. Williams, maç hakkında konuşmayı beklerken, bir anda kendisine Meghan Markle ile ilgili sorular yöneltilmeye başladı.

Meghan Markle ile çok yakın arkadaş olan Williams, Düşes hakkında soru sorulunca kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Williams, “Bununla ilgili kesinlikle bir yorumda bulunmayacağım. Ama iyi denemeydi. Denediniz. İyi yaptınız” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.