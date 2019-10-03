Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşındadır? Mucize Doktor’un Elif’ini yakından tanıyın!

Serenay Aktaş, Mucize Doktor dizisinde Elif karakterini canlandıracak. Survivor ile tanınmaya başlayan Aktaş, birçok dizide rol aldı. Genç oyuncu ile ilgili ilginç bir bilgi ise profesyonel olarak futbol ile uğraşıyor olması. Peki renay Aktaş kimdir, kaç yaşındadır? İşte Serenay Aktaş ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Serenay Aktaş, yeni sezonun reytinglerini alt üst eden Mucize Doktor dizisinin kadrosuna Elif karakteri ile dahil oldu. Serenay Aktaş, uzun süre profesyonel olarak futbol oynamıştır. Birçok dizide rol alan Serenay Aktaş ile ilgili merak edilen ayrıntılar…

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 İstanbul'da doğmuştur. 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur. Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetmiştir.

Futbolun yanı sıra Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başlamıştır. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanınmıştır.

Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te (Merve) karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler – Gönüllüler'e katılan Aktaş; Survivor'da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynamıştır. Ardından Kaçak Gelinler'de Pınar karakterini oynamıştır.