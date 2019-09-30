Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşındadır?

Serenay Aktaş, yeni sezonun reytinglerini alt üst eden Mucize Doktor dizisinin kadrosuna Elif karakteri ile dahil oldu. Serenay Aktaş, uzun süre profesyonel olarak futbol oynamıştır. Birçok dizide rol alan Serenay Aktaş ile ilgili merak edilen ayrıntılar...