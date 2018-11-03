Serenay Aktaş’tan olay elbiseyle alakalı açıklama geldi

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Oyuncu Serenay Aktaş sinema salonuna girişte yürürken frikik vermemek için yoğun çaba harcadı. Tüm bakışları üzerine toplayan Aktaş “Bugün galamız var bende kendime çok özendim. Çok güzel bir film ortaya çıktığına inanıyorum çok heyecanlıyım ifadelerini kullanmıştı. Giydiği derin yırtmaçlı kıyafet nedeniyle bir çok eleştiriye maruz kalan genç oyuncu bir açıklama yaparak kendisini savundu.

“SADECE KÖTÜ NİYETTİR”

Aktaş:”Dün salona koşarken arkadaşıma elbisemin kuyruğunu toparladı, poz vermemizin üzerinden bir dakika bile geçmeden ‘sinsice’ tam o açıya geçip fotoğrafı çekmek sadece kötü niyettir” ifadelerini kullandı.

BELLA HADİD’DEN KOPYA ÇEKTİ

Serenay Aktaş rol aldığı filmin galasında tercih ettiği kırmızı elbise, model Bella Hadid’in 2016’daki Cannes Film Festivali’nde giydiği elbiseye benzetildi.

