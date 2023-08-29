Serenay Sarıkaya 30 milyon lira alacak
Rol aldığı her proje çok izlenen, her giydiği moda olan oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllardır reklam yüzü olduğu bir giyim firmasıyla yeniden pazarlık masasına oturdu.
Dizilerin, reklam kampanyalarının aranılan ismi olan Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu bir giyim firmasıyla yeniden el sıkıştı.
Reklam anlaşmasını uzatan 32 yaşındaki oyuncunun, karşılığında 30 milyon lira alacağı öne sürüldü.
Serenay Sarıkaya, 10 yıldır giyim firmasının reklam yüzü.
Sarıkaya, Türkiye’nin iyi kazanan oyuncuları arasında başı çekiyor.