HAYAT
Abone Ol

Serenay Sarıkaya 30 milyon lira alacak

Rol aldığı her proje çok izlenen, her giydiği moda olan oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllardır reklam yüzü olduğu bir giyim firmasıyla yeniden pazarlık masasına oturdu.

Yayınlanma: 09:01 - 29 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Serenay Sarıkaya 30 milyon lira alacak

Dizilerin, reklam kampanyalarının aranılan ismi olan Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu bir giyim firmasıyla yeniden el sıkıştı.

Reklam anlaşmasını uzatan 32 yaşındaki oyuncunun, karşılığında 30 milyon lira alacağı öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya, 10 yıldır giyim firmasının reklam yüzü.

Sarıkaya, Türkiye’nin iyi kazanan oyuncuları arasında başı çekiyor.

Tanju Özcan, Serenay Sarıkaya'ya seslendi: Gazozumuz meşhurdurİlginizi ÇekebilirTanju Özcan, Serenay Sarıkaya'ya seslendi: Gazozumuz meşhurdurSerenay Sarıkaya: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyorİlginizi ÇekebilirSerenay Sarıkaya: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyorSerenay Sarıkaya Yunanistan'da tatildeİlginizi ÇekebilirSerenay Sarıkaya Yunanistan'da tatilde
Moda oyuncu Serenay Sarıkaya Türkiye
X Reklam