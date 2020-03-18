Serenay Sarıkaya, annesi ve Cem Yılmaz’ın tanışması hakkında ‘Bunları sonra konuşalım’ dedi
Ekranların başarılı oyuncusu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Saç bakım merkezine giden oyuncu, çıkışta koşar adım arabasına yöneldi. Muhabirlerin sorularından kaçmak için kendisini arabasının içine atan Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ı annesi ile tanıştırdığı sorularını duymamazlıktan geldi. Yanıt vermek istemeyen Sarıkaya, “Arkadaşlar bunları sonra konuşalım, teşekkür ederim” diyerek oradan ayrıldı.