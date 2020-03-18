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Serenay Sarıkaya, annesi ve Cem Yılmaz’ın tanışması hakkında ‘Bunları sonra konuşalım’ dedi
Serenay Sarıkaya, annesi ve Cem Yılmaz’ın tanışması hakkında ‘Bunları sonra konuşalım’ dedi
Geçen hafta, sevgili Cem Yılmaz'ın annesi ile tanışması ile gündem olan Serenay Sarıkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı ve "Bunları sonra konuşalım" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 18 Mart 2020 - 10:45

Ekranların başarılı oyuncusu Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Saç bakım merkezine giden oyuncu, çıkışta koşar adım arabasına yöneldi. Muhabirlerin sorularından kaçmak için kendisini arabasının içine atan Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ı annesi ile tanıştırdığı sorularını duymamazlıktan geldi. Yanıt vermek istemeyen Sarıkaya, “Arkadaşlar bunları sonra konuşalım, teşekkür ederim” diyerek oradan ayrıldı.

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