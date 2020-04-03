Serenay Sarıkaya, ‘bana iyi geldi’ notuyla paylaştı

Corona virüsü salgını sonrasında kendini güvenceye almak adına ev karantinasına başlayan Serenay Sarıkaya, pek çok ünlü isimden farklı olarak bu süreçle ilgili fazlaca bir paylaşımda bulunmadı.

Son olarak Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla gündemde olan Sarıkaya, hayranlarından gelen paylaşım taleplerini kırmayarak sessizliğini bozdu ve 2016 yılında yapılmış bir çekimden kareler paylaştı. Güzel oyunu bu karelerin yanına şu satırları ekledi:

“2016 yılında yapmışız bu çekimi. Yıllar geçip gitmiş şimdi şu kara günler geçmiyor… Dilerim hepimiz kendimize, yaşadığımız çevreye ve hatta başkalarına da dair çok kıymetli keşifler ve farkındalıklarla çıkarız bu dönemden. Dilerim her şey yeniden güzel olur. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz… Sizlerin isteği üzerine bu çekimi yeniden hatırlamak iyi geldi bana… Sevgi ve sağlık ile kalın…”