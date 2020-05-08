Serenay Sarıkaya: Bu anıları özlüyorum

Cem Yılmaz’la evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkisi olduğu yazılıp çizilen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle karantina günlerinde de Yılmaz’la sık sık bir araya geldiğini göstermişti.

Corona virüsü salgını nedeniyle ev karantinasına devam eden Serenay Sarıkaya, Yunanistan tatilinden bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Güzel oyuncu, Cem Yılmaz ile birlikte görüntülendiği bu tatile dair olan kareyi “Bu anıları çok özlüyorum” notuyla paylaştı ve hayranları da bu kareye beğeni yağdırdı.

Instagram’da 9,3 milyon takipçisi olan Sarıkaya’nın paylaşımı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.