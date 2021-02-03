Serenay Sarıkaya: Cem ile arkadaş değiliz

Bebek’teki bir güzellik merkezinden çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, komedyen Cem Yılmaz’la biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Geçen hafta Yılmaz’ın bir videosunu beğenince çıkan “Acaba barıştılar mı?” söylentilerine cevap veren Sarıkaya “Yok barışmadık, kendisi söyledi zaten. Çok normal artık. Büyütmeyelim böyle şeyleri… Bir like atmaktan buralara gelmesin mevzu. Yetişkin insanlarız. Arkadaş olarak görüşmüyoruz ama küs değiliz” dedi.

“KÜSMEDİK Kİ” AÇIKLAMASI

Cem Yılmaz geçen günlerde muhabirlerin, “Serenay Hanım ile barıştınız mı?” sorusuna, “Küsmedik ki barışalım” diye cevap vermişti.

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