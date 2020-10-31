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Serenay Sarıkaya depreme İzmir’den dönerken yakalandı
Serenay Sarıkaya depreme İzmir’den dönerken yakalandı
Oyuncu Serenay Sarıkaya, İzmir'de meydana gelen 6.9'luk depreme dönüş yolunda yakalandı. Yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaşan oyuncu "İnsan, felaketin bu denli yaşandığına inanmak istemiyor" ifadelerini kullandı.
Magazin 31 Ekim 2020 - 16:04

Dün Ege Denizi’nde, Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren depremde şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. 8 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Türkiye’yi sarsan depreme yakalanan oyuncu Serenay Sarıkaya da yaşadığı korkuyu Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

“İNSAN İNANMAK İSTEMİYOR”

Sarıkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir’den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle…”

Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı.

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Son güncelleme: 16:07 - 31.10.2020