Serenay Sarıkaya depreme İzmir’den dönerken yakalandı

Dün Ege Denizi’nde, Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren depremde şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. 8 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Türkiye’yi sarsan depreme yakalanan oyuncu Serenay Sarıkaya da yaşadığı korkuyu Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

“İNSAN İNANMAK İSTEMİYOR”

Sarıkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir’den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle…”