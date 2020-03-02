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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz yine yakalandı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz yine yakalandı
Yakın bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Atina tatillerinin ardından İstanbul'da ilk kez yan yana görüntülendiler.
Magazin 2 Mart 2020 - 10:13

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Çift, Yunanistan’n başkenti Atina’da ilk kez görüntülenmişti.

SURATI ASILDI

Aşklarını basından uzak yaşamak isteyen ancak Atina’da Türk vatandaşlarına yakalanınca aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz birlikte görüntülendi. Serenay Sarıkaya, önceki gece ünlü komedyeni Levent’teki evine bıraktı. Sevgilisinin arabasından inen Cem Yılmaz, genç oyuncuya “Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak” dediği anda basın mensuplarını fark etti. Sevgilisiyle görüntülenmekten rahatsız olan Yılmaz’ın yüzünün asılması da dikkatlerden kaçmadı.

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Son güncelleme: 10:18 - 02.03.2020
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