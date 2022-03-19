Serenay Sarıkaya Instagram’ı salladı

Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla ortalığı sarstı. Pencere önünde mini eteğiyle şov yapan Serenay'ın "Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı…" notuyla paylaştığı fotoğraf 311 bin beğeni aldı.

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Oyuncu Serenay Sarıkaya, mini eteğiyle pencere önünde verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

Paylaşımına “Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı…” notunu ekleyen 30 yaşındaki Sarıkaya, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Birçok takipçisi Serenay Sarıkaya için “Alev aldı buralar”, “Çok güzelsin” gibi yorumlar yaptı.

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