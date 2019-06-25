Serenay Sarıkaya isyan etti

Geçtiğimiz aylarda uzun bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin’den ayrılan ve Amerika’ya uçarak bir süre kafasını dinlemek isteyen Sarıkaya, yurda döndükten sonra hakkında eski sevgilisine geri döneceği yönünde haberler yapılmaya başlandı. Sarıkaya, yaptığı açıklamaların çarpıtılarak eski sevgiliye mesaj gönderdiği şeklinde haberler yapılmasına sinirlenirken, hakkında ortaya atılan bir iddia ise adeta isyan etmesine yol açtı. Evli bir iş adamı ile birlikte olduğu yönünde haberlerin konusu olan Sarıkaya bu çirkin iddialar karşısında sosyal medya hesabından çarpıcı ifadeler içeren bir metin paylaştı: