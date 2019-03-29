Serenay Sarıkaya ‘Kalıplarımı kırdım başarıya ulaştım’ dedi

Marka elçisi olduğu markanın yenilenen ürünlerini tanıtmak için düzenlenen bir partiye ev sahipliği yapan Serenay Sarıkaya ‘Kalıpları Kır’ dedi. Birçok ünlü ismi bir araya getiren Sarıkaya’yı Ezgi Mola, Enis Arıkan, Bergüzar Korel, Burcu Esmersoy, Edis Görgülü, Hande Ataizi, Didem Soydan, Ayşe Boyner, Ece Begüm Yücetan, Dila Tarkan gibi isimler yalnız bırakmadı.

Gecede, Sarıkaya’nın yer aldığı yeni Head&Shoulders filmi ve reklam çekim backstage görüntüleri de ilk defa davetliler ile paylaşıldı. Yeni reklam kampanyası ile ilgili heyecanını paylaşan Sarıkaya: “Marka ile birlikte bugüne kadar birçok başarılı ve özgüven dolu projeye imza attıktan sonra, şimdi de “Kalıpları Kır” diyoruz. Açıkçası benim en sevdiğim motto bu oldu, çünkü kendi hayatımda kalıpları kırmamın bana her zaman başarıyı getirdiğine inanıyorum. Ne zaman insan etrafını saran kalıplaşmış düşüncelerden kurtuluyor, kendine ve potansiyeline güveniyor, korkularını geride bırakarak cesaretle yola çıkıyor işte o zaman fark yaratıyor” dedi.