Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında?

Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yaşayan Sarıkaya, Medcezir dizisiyle birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. İşte başarılı projelerle kaliteli işlere imza atan Serenay Sarıkaya'nın hayatı...

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

1 Temmuz 1991 (29 yaşında) tarihinde Antalya’da dünyaya gelen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yengeç burcundadır. 1,75 cm boyu ve 53 kg ağırlığında olan genç oyuncu 15 yaşında katıldığı güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü almış o dönemlerde şansı açılmıştır.

Annesinin ismi Ümran Seyhan, babasının ismi ise Mustafa Sarıkaya'dır. Ailesi ile birlikte bir süre Antalya'da yaşamış olan Serenay Sarıkaya henüz 7 yaşında iken anne ve babası boşanmıştır. Yaşanan bu ayrılığın ardından babası başka birisi ile yeniden bir evlilik yapmış, buna istinaden de Serenay Sarıkaya annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiş ve bundan sonraki yaşantısını İstanbul'da sürdürmüştür.

Lise eğitimini Antalya Muratpaşa'da bulunan Saime Salih Konca Lisesi’nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak bunu başaramayarak üniversite eğitimi almamıştır.

Çocukken kesinlikle oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı çok istiyordu. Uzun bir süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi ayrıca bir sürede tenisle de ilgilenen Serenay Sarıkaya, kariyeri öncesinde Latin danslarına da merak saldı. Serenay Sarıkaya henüz 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması’na katıldı ve yarışmada jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu ödülü almasının ardından ismini duyurarak oyunculuk kariyerine başlamış oldu.

SERENAY SARIKAYA’NIN OYUNCULUK KARİYERİ

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında romantik komedi tarzında olan Şaşkın isimli filmde yaşayan güzel oyuncu daha sonra 2008 yapımı Plajda filmi ile birlikte yine aynı yıl içinde Peri Masalı adlı dizide ve Limon Ağacı isimli dizilerde oyunculuk kariyerini devam ettirmiştir.

Yine 2008 yılında Adanalı dizisinde boy gösteren Serenay Sarıkaya 2010 yılında Miss World Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey ikinci seçilerek dikkatleri tekrar üzerine toplamayı başararak şöhretine şöhret katmıştır

2010 – 2012 yılları arasında Lale Devri, 2013 -2015 yılları arasında Medcezir, Behzat Ç Ankara Yanıyor gibi projelerde yer alan oyuncu 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılı içerisinde Fi ve Çi dizilerinde başarılı bir ferformans sergiledikten sonra 2019 yılının Şubat ayında sahneye koyulan Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında” müzikalinde muhteşem bir performans sergiledi.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.