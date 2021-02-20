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Serenay Sarıkaya Maldivler’de: Acılara yürüyor korkmuyorum

İki gündür Maldivler'de süper lüks bir tatil köyüne giden oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram'da paylaştığı son fotoğrafı 100 binden fazla beğeni aldı. Sarıkaya bu fotoğrafın altına 'Cennetten Çiçek' şarkısının "Acılara yürüyor korkmuyorum" dizelerini yazdı.

Güncellenme: 08:39, 20/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Serenay Sarıkaya Maldivler’de: Acılara yürüyor korkmuyorum

‘Bergen’ filminin çekimleri pandemi nedeniyle ertelenince soluğu Maldivler’de alan oyuncu Serenay Sarıkaya, iki gündür sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Sarıkaya, gün batımında verdiği pozların ardından bu kez yeni karesini Instagram’dan yayınladı.

29 yaşındaki oyuncu, gönderisine ‘Cennetten Çiçek’ şarkısının “Acılara yürüyor korkmuyorum” dizelerini not düştü.

Oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives'nin gecelik oda fiyatı ise minimum 30 bin TL’den başlıyor.

HAYATINDA KİMSE YOK!

Serenay, geçen günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen ‘barışma’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, “Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like’tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen” şeklinde konuşmuştu.

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Cem Yılmaz Instagram oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya tatil
Yayınlanma Tarihi:08:34,