Serenay Sarıkaya, Şahmaran’ın galasına damga vurdu

Netflix'in yeni dizisi 'Şahmaran'ın galası dün akşam yapıldı. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir objektiflere birlikte poz verdi. Sarıkaya transparan elbisesi ve söylediği şarkıyla galaya damga vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Netflix’in yeni dizisi ‘Şahmaran’ın galası dün Hünkar Suyu Korusu’nda gerçekleşti.

Galaya Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir başta olmak üzere, dizinin diğer oyuncuları Mustafa Uğurlu, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez katıldı.

Oyuncu kadrosunun yanı sıra gecede dizinin senaristi Pınar Bulut, yönetmeni Umur Turagay, yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar da hazır bulundu.

Ünlü isimlerin akın ettiği galada dizinin başrol oyuncuları siyah kombinleriyle dikkat çekti.

Siyah transparan bir kostüm tercih eden Serenay Sarıkaya tarzıyla geceye damga vurdu. Sarıkaya’nın özel tasarım kıyafetinin fiyatı ise tam 77 bin lira.

Sarıkaya gecede sahneye çıkarak ‘Vazgeçtim’ şarkısını da söyledi.

ŞAHMARAN DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, Şahsu’nun öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da, yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşme hikayesini anlatıyor.

Şahsu bu yolculukta kendisini Şahmaran’In soyundan gelen ve Mar adı verilen sıra dışı ve gizemli bir topluluğun ortasında buluyor.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu’nun gelmesi ile tarihi kehanetin gerçekleşmesi bekler.

Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran’ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.