‘Serenay Sarıkaya sahte isimle estetik yaptırdı’ iddiası
Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya, estetik iddiasıyla gündeme geldi.
Uçankuş’un haberine göre, Sarıkaya dün gece Maslak’taki özel bir hastaneye giderek göğüs estetiği yaptırdı.
SAHTE İSİMLE KAYIT YAPTIRDI
29 yaşındaki oyuncunun, yaptırdığı estetik operasyonunun duyulmaması için hastane kayıtlarına adını ‘Seren Kaya’ olarak bildirdiği de iddialar arasında.
Serenay Sarıkaya, üç yıl önce memesinde tespit edilen kitle nedeniyle bıçak altına yatmıştı.