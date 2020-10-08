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‘Serenay Sarıkaya sahte isimle estetik yaptırdı’ iddiası
‘Serenay Sarıkaya sahte isimle estetik yaptırdı’ iddiası
Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dün gece özel bir hastaneye giderek göğüslerine silikon taktırdığı iddia edildi.
Magazin 8 Ekim 2020 - 16:07

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya, estetik iddiasıyla gündeme geldi.

Uçankuş’un haberine göre, Sarıkaya dün gece Maslak’taki özel bir hastaneye giderek göğüs estetiği yaptırdı.

SAHTE İSİMLE KAYIT YAPTIRDI

29 yaşındaki oyuncunun, yaptırdığı estetik operasyonunun duyulmaması için hastane kayıtlarına adını ‘Seren Kaya’ olarak bildirdiği de iddialar arasında.

Serenay Sarıkaya, üç yıl önce memesinde tespit edilen kitle nedeniyle bıçak altına yatmıştı.

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Son güncelleme: 17:18 - 08.10.2020
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