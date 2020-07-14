Serenay Sarıkaya soluğu Kaz Dağları’nda aldı
Uçankuş’un haberine göre, Serenay Sarıkaya ile usta sinemacı Cem Yılmaz, ilişkilerini bitirdi. Serenay Sarıkaya, bunun üzerine Kaz Dağları’nda menajeri Ayşe Barım’ın malikanesine gitti.
Çiftin bir süre önce de ayrıldığı, farklı yerlerde tatil yapmaya gittiği ve Cem Yılmaz’ın girişimleri sonucunda yeniden barıştığı iddia edilmişti.
Serenay Sarıkaya, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulayan Ozan Güven hakkında açıklama yapmamakla eleştirilmesi üzerine geçtiğimiz gün sitem dolu bir mesaj paylaşmıştı.