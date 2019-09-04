Serenay Sarıkaya tayt modasına uydu

Kerem Bürsin ile evlilik yolunda giden ilişkisini sonlandırdıktan sonra Amerika’ya tatile giden ve yaz boyunca sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden güzel pozlarla beğeni toplayan ve haber olmayı başaran Sarıkaya, bu defa tayt tercihi ile gündeme geldi. Kısa tayt modasına uyan ve gittiği bir alışveriş merkezinde bu haliyle poz veren Sarıkaya’nın bu giyimini erkek iç çamaşırı boxer’a benzetenler oldu. Hatta bazı takipçileri Serenay Sarıkaya’nın bu görüntüsüne “Sarıkaya erkek çamaşırı ile sokağa çıkmış, iyi cesaret” şeklinde yorumlar yaptı.