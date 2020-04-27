Serenay Sarıkaya, “Umarım ders alırız”

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, koronavirüs salgınından sonra dünyadaki değişiklikler hakkında konuştu. Sarıkaya, “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz. Bu süreçten çıkardığım çok şey var” dedi.

DOĞA KENDİNİ YENİLİYOR

Karantina altında geçen günlerinde sosyal medyadan ilk canlı yayınını yapan Serenay Sarıkaya, doğanın bu süreçte kendini yenilediğini ve en çok buna sevindiğini söyledi. oyuncu, “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz, sanki ‘biraz zamana ihtiyacım var' dedi. Ama bence dünyaya en çok yakışan şey, insan. Sokaklar bomboşken çok hüzünlü.” ifadelerini kullandı.

“UMARIM DERS ALIRIZ”

Sarıkaya ayrıca, “Dünyamıza iyi baksak ve sahip çıksak ne güzel olur. Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, önceliklerimizi sorgulattı. Benim bu süreçten çıkardığım çok fazla şey var. Umarım ders çıkarmış olarak geri döneriz” diye konuştu.

