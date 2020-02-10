Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz’ın aşk detoksu!

Geçen yılın son haftlarında Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya konuyla ilgili açıklama yapmaktan ısrarla kaçınmış ve bu ilişki hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Geçen gün Cem Yılmaz ile Atina tatili görüntüleri ortaya çıkan Serenay'ın, aşk haberleri doğru çıktıktan sonra geçen ayın son günlerinde yaptığı paylaşımı yeniden gündeme geldi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz ile birlikte Atina sokaklarındaki görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili açıklama yapmayan Sarıkaya ve Yılmaz’ın Atina’daki aşk tatiline dair görüntüler gündemden düşmezken, bazı dikkatli sosyal medya kullanıcıları gözlerini Sarıkaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıma çevirdi. Güzel oyuncunun 30 Ocak tarihli paylaşımında onun Avusturya’daki bir detoks kampında yeni projeleri için enerji toplarken görmüştük.

İKİLİ AŞK DETOKSU YAPTI

Sarıkaya’nın, detoks kampıyla ilgili paylaşımında: “Her şeyden izole o kadar güzel bir hafta geçirdim ki… Sağlıklı ve arınmış bir beden yaşam kalitesini ne kadar yükselten bir şey… Bu eşsiz deneyim için sonsuz teşekkürler…” ifadelerini kullandığı görülürken magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre güzel oyuncu paylaşımında bahsettiği gibi her şeyden izole olmamış.

Cem Yılmaz’la birlikte uzun süredir birlikte olan Sarıkaya’nın detoks kampına da ünlü isimle birlikte gittiği ancak ilişki haberlerinin Kara Komik Filmler 2’nin önüne geçmesinden endişe duyan Cem Yılmaz’ın ilişki açıklamasını sonraya bırakmak istediği konuşuluyor.